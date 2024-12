"Il fondo condiviso è una buona idea"

In una delle vie più colpite dal Ravone, via Olindo Guerrini, "trovare i fondi è fondamentale per ripristinare la situazione perché le alluvioni ricapiteranno, è solo questione di tempo", dice Valentina Bargossi. Eventi eccezionali e piogge intense, "questo sarà il futuro. Capisco che sia dura chiedere ai bolognesi di finanziare il fondo, ma l’unione fa la forza e dobbiamo evitare che problema si ripresenti. Ora, ogni volta che piove, il pensiero va a quella notte di ottobre", racconta Bargossi. "Sono a favore del fondo – dice –. Anche lo Stato, però, deve farsi carico degli eventi catastrofici e dare i soldi a fondo perduto solo a chi ne ha davvero bisogno. Perché ormai è chiaro che ci dobbiamo rimettere di tasca nostra per aiutare chi ne ha bisogno".