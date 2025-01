Il jazz continua in Cantina Bentivoglio. Da Ada Flocco alla Francia di Passepartout

Non si ferma il jazz in Cantina Bentivoglio anche in questi giorni di inizio anno. Stasera l’appuntamento è con Ada Flocco Quartet e dunque Ada Flocco alla voce, Filippo Galbiati al pianoforte, Filippo Cassanelli al basso e Tommaso Stanghellini alla batteria. Domani sera, invece, alle 22, appuntamento con Passepartout & band e Chiara Dal Molin sings Paris. Sotto i riflettori dunque Chiara Dal Molin alla voce, Jacopo Delfini alla chitarra manouche, Pier Brigo al contrabbasso e Davide Bonetti alla fisarmonica. Passepartout è Chiara Dal Molin, artista veronese profondamente legata alla Francia fin da bambina.

Da oltre dieci anni è conosciuta come specialista assoluta di canzone francese e porta avanti la sua diffusione con vari format di spettacoli, realizzati sia in prima persona (come lo spettacolo teatrale Femme), che in collaborazione con esperti della canzone d’autore del calibro di Enrico de Angelis (ex direttore artistico Club Tenco). Lo scorso maggio, è stata invitata a cantare anche a Parigi davanti a un pubblico d’eccezione: discendenti dei grandi chansonnier e istituzioni, in occasione dell’inaugurazione del Panthéon de la chanson, associazione che si impegna a far entrare la canzone francese nel patrimonio Unesco.

Denominatore comune di tutti gli spettacoli è il genere musicale gipsy jazz/manouche, che fa rivivere le sonorità della Parigi anni 30 di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, con accenni rivolti anche al pop contemporaneo.