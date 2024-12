Il libro che difende la cucina autentica

L’Italia rischia di perdere il senso della sua tradizione gastronomica? Il rischio, secondo il giornalista Mauro Bassini in effetti c’è. E stasera alle 18.30, all’Hotel Majestic già Baglioni, l’autore presenterà il suo nuovo libro provocatorio: ’Non c’è più gusto. Il tentato suicidio della cucina italiana’(ed Minerva). A parlarne con l’autore ci saranno Edoardo Raspelli, noto critico gastronomico, e il giornalista Giuseppe Tassi. Bassini, con l’ironia che lo caratterizza, ripercorre gli ultimi decenni di cucina e critica gastronomica italiana per sottolinearne lo ’scivolone’ verso una ristorazione troppo ’modaiola’, con inutili raffinatezze che rischiano di uccidere i veri sapori. Non mancano le storie di cuochi da amare o da evitare, aneddoti anche paradossali mentre sul banco degli imputati finiscono chef e critici insieme. Ed è proprio un’intervista a Edoardo Raspelli ad aprire il libro, inquadrando il rischio di questo ’tentato suicidio’.