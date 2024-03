Il Macbeth visto da Kaos

È un’opera fosca, colma di ambizioni, malvagità, streghe e complotti il Macbeth di Giuseppe Verdi, in scena al Comunale Nouveau dal 12 al 18 aprile. Ad avvicinare il pubblico all’atmosfera del capolavoro verdiano tratto da Shakespeare sarà il rapper, produttore e dj Kaos, alias Marco Fiorito, oggi alle 18.30 a Parliamo d’Opera, in Salaborsa. Considerato un pioniere dell’Hip Hop in Italia, attivo fin dagli anni Ottanta, Kaos vanta collaborazioni con Neffa, DJ Gruff, Deda, Colle der Fomento e Dj Craim, col quale condivide il palcoscenico proprio in queste settimane per il Fastidio Tour 2024.