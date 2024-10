Il Marconi Prize alla ricercatrice Meng

Sono passati 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, ma il suo spirito visionario vive ancora. E a testimoniarlo sono eventi che celebrano l’inventore bolognese e l’eredità che ha lasciato alle nuove generazioni di innovatori e innovatrici. Proprio ieri sera a Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore, si è conclusa la due giorni di celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Marconi con la cerimonia di premiazione del Marconi Prize 2024. L’evento è stato organizzato dal Comitato Nazionale Marconi.150, dal Comitato Marconi e dalla Fondazione Guglielmo Marconi. Il premio di quest’anno è stato assegnato a Teresa H. Meng, professoressa emerita, che, con la sua ricerca pionieristica e la visione imprenditoriale, ha reso la tecnologia Wi-Fi accessibile e parte della nostra vita quotidiana.

"È un onore ricevere il Premio Marconi a Bologna e far parte della celebrazione del 150° compleanno di Marconi. Ho trascorso la mia carriera cercando di rendere il mondo un luogo più equo, progettando dispositivi di comunicazione complessi che fossero più accessibili e convenienti per il pubblico –ha commentato Meng–. Sono ispirata dalla visione di Guglielmo Marconi e dalle sue invenzioni che mi hanno permesso di fare il lavoro per cui oggi vengo riconosciuta".

Il Premio Marconi, istituito nel 1974, è considerato il riconoscimento internazionale più importante nel campo dell’Information and Communication Technology (ICT). Conferito ogni anno dalla Marconi Society, organizzazione no-profit dedicata a rendere accessibili a tutti le opportunità offerte dalla rete, viene assegnato a figure che hanno contribuito con scoperte rivoluzionarie a migliorare la vita di milioni di persone, proseguendo l’eredità pionieristica di Marconi nella comunicazione senza fili.

Durante la serata, la Fondazione Guglielmo Marconi ha consegnato anche il Premio alla Creatività a Martin Cooper, inventore del primo cellulare e già insignito del Marconi Prize, che rappresenta l’eredità di Marconi.

"Affrontare gli aspetti storici, culturali ed etici dell’eredità di Marconi è un impegno statutario della Fondazione", ha dichiarato la presidente della Fondazione Guglielmo Marconi e del Comitato Nazionale Marconi.150, Giulia Fortunato.

"Due giorni di eventi che hanno ribadito la portata del passaggio nella Storia di Guglielmo Marconi- ha sottolineato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni sul valore dell’iniziativa Marconi Prize-. La straordinarietà delle sue scoperte, ma soprattutto l’importanza di custodirne la memoria. Solo così, camminando sulle gambe degli innovatori di oggi e di domani, l’eredità di Marconi potrà infatti continuare a macinare futuro. Un’iniziativa di caratura mondiale, animata da un profondo spirito di collaborazione internazionale".

Sara Ausilio