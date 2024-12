Il Natale in osteria (Giacobazzi)

Con l’arrivo delle festività, domani alle 21 al Teatro Celebrazioni, Giuseppe Giacobazzi assieme ad Andrea Vasumi propone la versione tutta dedicata al Natale dello spettacolo Osteria Giacobazzi: Natale in Osteria. La formula rimane invariata: il teatro si trasforma in un’osteria con tavoli imbanditi sul palcoscenico, dove siedono commensali che durante lo show vengono serviti con vino e vettovaglie. Accanto a Giacobazzi e Vasumi – pronti a intrattenere il pubblico con storie, battute e aneddoti – ogni sera sono protagonisti i Masa con le loro parodie musicali e sempre nuovi ospiti. L’ex divo del cinema per adulti, scrittore e mental coach Franco Trentalance è l’ospite di questo appuntamento natalizio. Giacobazzi tornerà al Celebrazioni con il suo Gran Varietà per l’ultimo dell’anno e per i prossimi appuntamenti di Osteria Giacobazzi (il 28 gennaio, l’11 e il 25 febbraio 2025).