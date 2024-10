"Il plauso dell’ex sindaco a prefetto e questore?. Conferma i nostri timori"

"Virginio Merola che interviene a difesa di questore e prefetto è la prova del nove circa il fatto che il viceministro Galeazzo Bignami ha colto nel segno con le sue parole". A dirlo è il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Sassone, che affonda: "A dimostrazione della fondatezza delle preoccupazioni e sollecitazioni di Fratelli d’Italia, rivolte al prefetto e al questore sull’accondiscendenza alle politiche permissiviste e di tolleranza sul tema della sicurezza così come caldeggiate dal sindaco Lepore e l’invito di smarcarsi da queste, vi è il fatto che a rispondere è il Partito Democratico", sottolinea il consigliere comunale.

Nel frattempo però Fratelli d’Italia Bologna ringrazia le forze dell’ordine per l’operazione all’ex caserma Stamoto, anche se, allo stesso tempo, sottolinea che manca "continuità" nelle iniziative di contrasto alla criminalità e controllo del territorio. Scrivono i consiglieri comunali meloniani Francesca Scarano, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini: "L’operazione ad alto impatto alla ex Stamoto non può trattarsi di un’iniziativa sporadica e ancor meno di un’azione sottoposta al giudizio del sindaco e di chi non ha cuore il tema sicurezza dei cittadini. È necessario dare continuità alle iniziative in ambito della sicurezza anche nel contrasto alla criminalità comune, con una presenza continua e costante sul territorio che esercita una pressione importante su zone sempre più degradate e lasciate allo sbando a causa dell’assenza di chi avrebbe dovuto presidiarle", concludono.

L’operazione nell’ex caserma "è un’ottima notizia e la riprova del grande impegno della Questura e delle forze dell’ordine anche su quel comparto", è la posizione espressa da Forza Italia tramite il consigliere Nicola Stanzani: "Ora più che mai tocca all’amministrazione, oltre che alla magistratura, fare la propria parte per la riqualificazione di quell’area, preda di balordi e base di spaccio per l’intera città. Lo Stato ha fatto la sua parte, batta un colpo anche il sindaco".