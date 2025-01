Il ricordo che unisce. Zuppi, De Paz e Lafram. Dialogo sulla memoria

Con l’orecchio teso a quanto avviene in Medio Oriente e alla fragile tregua fra israeliani e palestinesi, dopo polemiche, frizioni, cortei e distinguo, oggi si celebra il Giorno della Memoria per le vittime della Shoah con un fitto programma di eventi ufficiali. Alle 9.30, sarà deposta una corona al Memoriale della Shoah in via Matteotti con l’intervento del sindaco Matteo Lepore. Alle 10.45 deposizione di corone al Monumento ai militari caduti nei lager e alla lapide dedicata agli zingari deportati, alla Certosa. Alle 11, sarà la volta della corona alla lapide che ricorda Arpad Weisz allo Stadio Dall’Ara. A seguire è prevista la posa delle Pietre d’inciampo in memoria dell’allenatore del Bologna Fc Arpad Weisz, della moglie e dei figli, vicino alla casa in cui abitavano, in via Valeriani 39. Alle 11.30 sarà deposta una corona alla lapide delle vittime omosessuali del nazifascismo al Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza: interverrà la vicesindaca Emily Clancy. Alle 12 altra corona alla lapide dedicata alla sede della scoletta ebraica, in via Pietralata 60. Alle 12.15 si prosegue con la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei deportati ebrei alla Sinagoga di via Mario Finzi 2, dove interverrnno il sindaco e il governatore Michele de Pascale. Alle 12.45, in Piazza Nettuno, sempre alla presenza di Lepore, deposizione di corone alla lapide Aned, al Sacrario dei Caduti e alla lapide Anei su Palazzo Re Enzo. Lle bandiere nazionale ed europea su Palazzo d’Accursio, fa sapere il Comune, saranno esposte a mezz’asta.

È dedicata al Giorno della Memoria anche la seduta solenne del Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio, prevista alle 13. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente dell’assemblea, Maria Caterina Manca, interverranno Fabrizio Tosi, vicepresidente dell’Aned di Bologna, e Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica. Concluderà la seduta il sindaco Matteo Lepore. Tanti sono gli eventi che accompagnano le commemorazioni ufficiale, in città e in provincia. Alle 10 al Cinema Modernissimo di Piazza Re Enzo è in programma la proiezione del film ’L’uomo che verrà’ di Giorgio Diritti, dedicata alle scuole, mentre alle 10.15 il presidente della Comunità ebraica De Paz sarà nell’aula magna dell’Istituto Salvemini di Casalecchio per parlare di Shoah e antisemitismo con vari interlocutori. Al dialogo fra le religioni è dedicato il confronto previsto alle 18 al Cinema Perla di via San Donato dove, dopo la proiezione di un docufilm su Papa Roncalli, parleranno, oltre allo stesso De Paz, il cardinale Matteo Zuppi, il presidente dell’Unione delle comunità islamiche Yassine Lafram e il regista Vincenzo Pergolizzi. La discussione, introdotta dal presidente dell’assemblea legislativa regionale Maurizio Fabbri e dal sindaco Lepore, sarà moderata dall’ex primo cittadino Virginio Merola, presidente dell’Istituto storico Parri. Chiude la giornata il concerto della Memoria all’Auditorium Manzoni, diretto da Stefano Conticello con l’Orchestra del Teatro Comune di Bologna e il Coro di voci bianche e giovanile.