"Il rispetto dei limiti è una chimera"

"Il rispetto da parte di tutti dei trenta chilometri orari

è un chimera". Quindi un risultato impossibile. Lo afferma Giorgio Virgulto, convinto sostenitore di Città 30. E nonostante il notevole calo di incidenti, forse, non sia proprio frutto del limite, "si sono accesi più riflettori sul tema e qualcuno, per timore o per rispetto, ha deciso di seguire la nuova norma – evidenzia –.

I controlli e i posti di blocco, poi, ci sono stati solo

i primi mesi, quindi credo sia aumentata in generale

la responsabilità dei cittadini. Gli studi, comunque, dimostrano che, andando più piano, diminuisce

la mortalità e prestando più attenzione ci si può

anche godere meglio la città".