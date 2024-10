Il saluto di Morandi: "Ti abbraccio Fabio, sono sempre vicino alla Casa dei Risvegli"

"Carissimo Fabio, voglio mandarti un saluto e un abbraccio fortissimo. Purtroppo lunedì non potrò essere alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris per festeggiare con te e tutti gli ospiti i 20 anni di attività a causa di un impegno fuori città. Ti faccio gli auguri e spero che tu stia sempre meglio", dice Gianni Morandi rispondendo all’invito di Fabio, musicista e grande fan dell’artista bolognese, che lo scorso anno è stato gravemente investito da un’automobile sulle strisce pedonali, ora ospite della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, "Gianni, vieni a trovarmi? Per favore" diceva appunto Fabio, mentre rinnovava l’invito per la ricorrenza dei 20 anni di attività della Casa dei Risvegli.

L’invito è per domani, ore 11, ovviamente alla Casa dei Risvegli in via Giulio Gaist 6, per una festa a testimonianza dell’impegno di questa associazione.

La "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" è un nodo del percorso Bolognese (PDTA "Coma to Community") per le gravi cerebrolesioni acquisite specializzata per la fase riabilitativa delle condizioni a bassa responsività protratta, stato vegetativo e di minima coscienza, e per le gravi disabilità ‘a lento recupero’. "Vent’anni fa, Gianni Morandi fu il tedoforo per l’ultima tappa della Fiaccola della Vita (partita da Roma e arrivata a Bologna, ndr) per l’inaugurazione della Casa dei Risvegli. Ci dispiace che non possa venire, ovviamente capiamo che abbia un’agenda fitta di impegni. Proietteremo il suo video messaggio per Fabio e sappiamo che sarà con noi con lo spirito". Spiega Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma "Gli amici di Luca".

La struttura da 20 anni rappresenta un faro di speranza e avanguardia nell’accompagnamento delle persone colpite da coma e adotta un modello nel quale gli assistiti non sono considerati "malati" ma persone con alto bisogno di assistenza e di riabilitazione e intende offrire all’utenza ed ai loro familiari uno standard elevato di qualità dell’accoglienza, ospitalità ed un continuo miglioramento.

Alberto Biondi