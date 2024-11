Il sindacato a scuola per educare al lavoro

Il sindacato tra i banchi di scuola per informare sul mondo del lavoro e non solo. Fa tappa in questi giorni, e fino a febbraio, a Crevalcore, San Lazzaro e Bologna ‘Spazio Lavoro edizione 2024 - 2025’. E’ un percorso di orientamento creativo, avviato tre anni fa da Cisl Emilia Romagna in collaborazione con il Teatro dell’Argine, coordinato, quest’anno, dalle unioni sindacali territoriali. E per l’area metropolitana bolognese Cisl ha coinvolto quattro istituti del territorio: a Crevalcore il Malpighi e a San Lazzaro l’Enrico Mattei. Mentre a Bologna fanno parte del progetto l’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca e le Aldini Valeriani.

Alla fine degli incontri - laboratori, a marzo, si terrà un evento conclusivo, aperto al pubblico. Quest’anno il progetto è rivolto a classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di informare sul mondo del lavoro, sul ruolo del sindacato, sulle nuove professioni, sulle competenze con un linguaggio innovativo e creativo. "Un’esperienza nuova per il nostro sindacato – dice Anna Morelli, segretaria confederale Cisl Area metropolitana bolognese –, ma anche coinvolgente ed emozionate. I laboratori ci permettono infatti di uscire dalle nostre sedi e di incontrare gli studenti nel loro mondo, ovvero la scuola. Con i nostri esperti possiamo trasmettere conoscenze e competenze sul mondo del lavoro, sulle trasformazioni in corso. E presentiamo i punti di riferimento a cui può affidarsi chi affronta le prime esperienze lavorative". Nella prima parte dei laboratori gli studenti fanno un percorso formativo e informativo sul tema del lavoro attraverso approfondimenti condotti da esperti della Cisl o degli altri enti della rete dei partner di Spazio Lavoro. Nella seconda parte, grazie ai formatori del Teatro dell’Argine, spazio alla creatività: i ragazzi sono, infatti, chiamati a ideare e presentare brevi sceneggiature sui temi affrontati, durante gli incontri formativi. Sceneggiature che saranno poi presentate al pubblico nell’evento conclusivo, attraverso uno spettacolo itinerante che avrà ad oggetto i temi del lavoro.

"Mi preme poi sottolineare – aggiunge Morelli – che gli esperti di First Cisl intervengono con un modulo apposito sull’educazione finanziaria, di grande utilità per gli studenti che hanno le prime responsabilità economiche". In questo progetto Cisl non è sola: oltre alla compagnia Teatro dell’Argine, che guiderà la rielaborazione artistica dei giovani, in rete saranno anche i Centri per l’impiego del territorio, Emil Banca e l’associazione Scuola Politecnica Its Emilia -Romagna".

p. l. t.