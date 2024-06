Il suono è Oltre. Alle Caserme Rosse

Oltre. Oltre le mura del centro storico. Oltre il caldo dell’estate appena cominciata. Oltre i generi e i confini. Oltre il divertimento e la passione. Oltre Festival torna al Parco delle Caserme Rosse oggi e domani per due giorni all’insegna della musica, e non solo. Una preview gustosa della doppia portata principale, quella che sarà servita da Sequoie Music Park e BOnsai Garden, due rassegne gemelle che, da martedì, si prenderanno definitivamente la mega, rinnovata area verde in via di Corticella.

Si parte già oggi pomeriggio alle 18: sul palco di Sequoie ecco che arrivano 18K, Fuera e uno dei rapper più in voga del momento: Kid Yugi. Sul palco di BOnsai, invece, M.E.R.L.O.T, Elasi e Willie Peyote. Una scorpacciata, insomma, che si ripeterà anche domani (sempre dalle 18 in poi). Sul palco di BOnsai ecco il djset di RRari dal Tacco e Massimo Pericolo, fortissimo tra i giovani (nella foto sopra). A Sequoie, poi, Milano Sport, Angelica, gli Eugenio In Via Di Gioia ed Ex-Otago.

Non solo, però, perché Oltre Festival comincia a portare nell’estate della prima periferia anche diverse aree food & beverage e zone relax per arricchire e migliorare l’esperienza e la fruizione dei tantissimi presenti. Oltre Festival, poi, a fine luglio si trasferirà al Beky Bay di Igea Marina per diventare OLTREaMARE e lasciare spazio, come detto, a Sequoie e BOnsai.

Insomma, l’estate bolognese si appresta a cominciare e sembra già ricchissima, anche grazie all’impegno di Comune, Unipol Arena, Lavoropiù ed EuropAuditorium e la media partnership di Quotidiano Nazionale (Carlino, Nazione, Giorno e Luce).

Francesco Moroni