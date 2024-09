In memoria del parroco. L’oratorio di don Enzo

Un momento sentito e partecipato, a Malalbergo, quello dell’intitolazione dell’oratorio, allo storico e amato parroco don Enzo Mazzoni, scomparso due anni fa. Domenica 25 agosto dopo la messa, i parrocchiani hanno intitolato, con tanto di scoprimento di una targa, lo storico oratorio accanto alla chiesa di Sant’ Antonio Abate, sulla Porrettana, a don Enzo Mazzoni. Il sacerdote è stato lo storico e amato parroco del paese, dal 1997 al 2019, quando, per i motivi di salute che hanno portato alla sua dipartita nel 2022, lasciò l’incarico all’attuale parroco don Pino Mangano. E c’era proprio don Pino, assieme al neo eletto sindaco Massimiliano Vogli, a ricordare don Enzo proprio nel giorno del secondo anniversario della sua morte.

Il sindaco ha elogiato la decisione di don Pino e dei parocchiani di ricordare don Enzo, a due anni dalla scomparsa, intitolandogli, con una targa, uno dei luoghi più importanti della comunità di Malalbergo. Proprio nell’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio Abate, infatti, da sempre i ragazzi e i bambini si ritrovano per le feste, per il catechismo e per Estate Ragazzi. Un punto di aggregazione e riferimento fondamentale che da oggi porterà il nome di don Enzo Mazzoni. Don Enzo nacque a San Pietro in Casale il 27 dicembre del 1939 e, dopo gli studi nei seminari di Bologna, fu ordinato presbitero il 25 luglio 1967 nella cattedrale di San Pietro dal cardinale arcivescovo Giacomo Lercaro. Dal 1967 al 1971 fu vicario parrocchiale a San Matteo di Molinella. Nel 1997 venne nominato parroco a Sant’Antonio Abate di Malalbergo e, dal 2006 al 2007, resse anche la parrocchia di Santa Filomena di Passo Segni. A margine della cerimonia, il primo cittadino di Malalbergo Vogli lo ha ricordato così: "Per me è stato davvero un onore poter essere accanto a don Pino Mangano in questa occasione importante per la parrocchia e per la comunità tutta. Ho conosciuto don Enzo nel periodo in cui ero assessore a Malalbergo e ho, poi, approfondito la sua conoscenza nei dieci lunghi anni in cui avevo già rivestito il ruolo da sindaco. Posso solo affermare che è stato una guida eccellente per tutti i parrocchiani, per i giovani dell’oratorio e per chiunque sia entrato in contatto con lui".

Zoe Pederzini