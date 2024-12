In Santa Lucia ’Così fan tutte’, tante riletture di Mozart

Oggi alle 18, nella cornice dell’Aula Absidale di Santa Lucia, il Dipartimento delle Arti Unibo, in collaborazione con quello di Filologia Classica e Italianistica e il Centro la Soffitta, porta in scena lo spettacolo Così fan tutte: Mozart e i paesaggi sonori del suo e del nostro tempo, riscrittura musicale per chitarra e voci della celebre opera di Mozart, realizzata attingendo all’antichissimo mondo della ’posteggia napoletana’, ovvero la musica dei suonatori di strada. Tale rilettura dell’opera di Mozart verrà affrontata da varie prospettive disciplinari: dalla musica alla letteratura all’antropologia, grazie agli interventi di Mario Tronco, insieme ai professori Nico Staiti, Nicola Badolato e Francesco Ferretti. Segue l’esecuzione di Così fan tutte nell’interpretazione del Duo Ebbanesis.