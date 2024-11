In tre anni 280 eventi e 7.300 iscritti

Fin dalla sua nascita, BIGBO ha promosso un approccio integrato che combina la formazione, il mentoring, il networking e l’accesso a risorse strategiche per supportare le idee progettuali delle startup e contribuire allo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione in città. Dal 2021, BIGBO ha visto una crescita rilevante della sua community e del suo impatto, grazie a un progressivo incremento delle attività e delle opportunità offerte, con il supporto operativo dell’Associazione Techgarage. Gli eventi organizzati sono stati complessivamente 280 distinguendo tra webinar, iniziative continuative o in collaborazione con partner esterni, giornate formative, conferenze e tavole rotonde, per un totale di 7.346 iscritti.

L’area coworking ha registrato un incremento del tasso di occupazione dei desk disponibili al 58%, (+10%) rappresentando una componente fondamentale di BIGBO con i nuovi contratti di postazioni attivati o i rinnovi, sia a pagamento sia includendo le promozioni di scrivanie gratuite per studenti e team imprenditoriali non costituiti, fino al termine di ogni anno. Al primo programma di incubazione promosso direttamente dalla Fondazione (Social Impact Incubation System) sono seguiti quelli scaturiti dalla collaborazione con Intesa Sanpaolo (Better Life Incubation System e Green Tech Incubation System) con 30 team imprenditoriali selezionati su 109 idee progettuali candidate, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, 234 ore di masterclass e 416 ore di mentoring distribuite nei rispettivi periodi di incubazione.

Dalla sinergia con Techsoup Italia è invece nato Empowering Non Proft, il percorso formativo dedicato alle organizzazioni non profit operanti nell’area metropolitana di Bologna, con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato Volabo e il patrocinio di ASSIF e Assifero, allo scopo di consolidare processi di trasformazione digitale nelle singole organizzazioni operanti sul territorio. Giunto alla quarta edizione e grazie al sostegno della Fondazione, il percorso ha visto finora la partecipazione gratuita di 315 organizzazioni e 475 operatori (dipendenti, volontari o collaboratori), per un totale di 360 ore di formazione nelle 43 sessioni svol-te in presenza a BIGBO. Tra le principali novità per il 2025, la collaborazione tra Fondazione e Confindustria Emilia per lo sviluppo di iniziative in grado di fornire un impulso allo sviluppo delle pmi innovative del territorio.

