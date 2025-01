Incendi in California, raccolta fondi per Ferri

Una raccolta fondi per ricostruire la sua casa, distrutta negli incendi che stanno devastando la California. L’ha avviata l’imprenditore bolognese Umberto Ferri sulla piattaforma Gofoundme. "Ferri lost everything in Palisades fire", recita la descrizione della raccolta fondi: "Sono a pezzi perché nell’incendio ho perso casa mia", scrive l’imprenditore, famoso in Italia perché ‘papà’ dei locali Transilvania.

Ferri da diciotto anni si era trasferito a Los Angeles, dove viveva in una villetta a Pacific Palisades: di quell’abitazione non è rimasto che cenere, oltre agli scheletri di un pick-up e una Vespa e pentole annerite dal fuoco. "Ho perso tutto – ha raccontato l’imprenditore –. Ho perso tutte le foto dei miei genitori, i ricordi di una vita che avrei voluto trasmettere alle mie figlie".

Ferri, che è temporaneamente ospite da amici, non potrà neppure contare su un risarcimento da parte dell’assicurazione. Perché, paradossi delle compagnie americane, "coprono i danni provocati dagli incendi solo nel caso questi siano dolosi, non dovuti a calamità naturali". Una situazione difficile, per rialzarsi dalla quale l’imprenditore, che nella città degli angeli ha un ristorante e gestisce l’import dei tartufi, ha deciso di chiedere aiuto attraverso questa raccolta fondi. Nei giorni scorsi, subito dopo il disastro, era stato anche ricevuto al consolato: "Purtroppo – ha detto – non esistono aiuti per chi come me ha perso la casa, solo interventi di ‘prima urgenza’, come assistenza per i pasti".