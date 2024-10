Auto a fuoco in via del Riccio a Bologna: fumo e paura, evacuata palazzina

Bologna, 14 ottobre 2024 – È probabilmente di origine dolosa l’incendio che, l’altra notte ha distrutto un’auto parcheggiata in via del Riccio, in zona Saragozza, danneggiando e annerendo anche le mura del palazzo vicino. Il rogo è scoppiato intorno alle 2, quando i residenti del palazzo al civico 6 hanno visto le fiamme alzarsi dall’utilitaria in sosta nella strada proprio sotto alle loro finestre e hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco. In via del Riccio, assieme ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e della Bologna Centro. Il palazzo è stato evacuato nel tempo necessario allo spegnimento delle fiamme, poi le persone sono state fatte rientrare. L’immobile ha riportato importanti danni, in particolare all’impianto elettrico e adesso i residenti sono in attesa di una verifica strutturale per poter rientrare. Stando ai primi accertamenti svolti dai carabinieri, l’ipotesi è che qualcuno abbia dato fuoco, volontariamente, alla macchina.