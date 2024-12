Un altro incendio in via Sirani a Bologna, fiamme altissime nella notte. “Aiutateci, bisogna fermare tutto questo”

Bologna, 6 dicembre 2024 – Ancora un incendio nella palazzina al civico 1 di via Elisabetta Sirani, ancora una notte di paura in Bolognina, con i residenti costretti a stare di fuori, al freddo. “E il terrore è che possa accadere di nuovo”.

Nuove fiamme, ieri sera, hanno avvolto il condominio, dove vivono 11 famiglie, dopo che già appena tre settimane fa – l’11 novembre scorso – un rogo aveva interessato lo stesso appartamento al piano terra.

I carabinieri della stazione di Navile indagano per incendio doloso.

Incendio di via Sirani a Bologna: paura e fiamme

Da quando si è verificato l’altro incendio, l’appartamento in questione è rimasto disabitato, “con le finestre lasciate aperte”, specificano i residenti. Nei giorni scorsi, chi abita in zona ha visto un viavai sospetto in quella casa: “Si sono introdotti all’interno diverse volte”. Sarebbe quindi stato occupato occasionalmente.

E, la sera di giovedì, attorno alle 23.30, gli inquilini di via Sirani 1 si sono visti costretti a uscire di nuovo, di corsa, per le fiamme altissime e il fumo arrivato fino al quarto piano. Una residente, con il figlio che ha gravi problemi di cuore, si è messa a urlare per la paura e la disperazione, mentre il ragazzino piangeva disperato ed è stato soccorso dall’ambulanza.

“Aiutateci – l’appello della mamma alle istituzioni -, bisogna porre fine a tutto questo. Non possiamo vivere nella paura che possa accadere un’altra volta, nella paura che di nuovo dobbiamo finire per strada di notte, tra il fumo e le fiamme”.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme una prima volta. Poco dopo, il rogo è ripartito ed è stato di nuovo spento, poi l’area è stata messa in sicurezza. Anche l’appartamento al primo piano è inagibile. Oggi pomeriggio, i carabinieri hanno messo i sigilli e sequestrato l’appartamento.

I residenti raccontano anche di problemi di spaccio e degrado nella zona, “tante volte segnalati ma mai risolti”.