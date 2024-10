Inclusione sociale: bando aperto ai giovani dei Comuni Virtuosi

Giovani Virtuosi In Comune, un bando per promuovere le giovani eccellenze che si sono distinte per azioni virtuose a favore dell’inclusione sociale. Il bando è promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi (tra i quali San Lazzaro) ed è rivolto a giovani di 18-35 anni. Al vincitore un bonus economico di 3.000 euro e un bonus turistico per visitare uno dei Comuni Virtuosi d’Italia.

Il bando ha l’obiettivo di individuare un solo vincitore (cittadino singolo, o gruppo di cittadini, o associazioni) che si è distinto nell’ultimo anno (2023) per azioni virtuose di tipo sociale, di coinvolgimento di giovani under 35, sul proprio territorio comunale, con pratiche di inclusione sociale, lavorative/occupazionali, e/o di supporto alla disabilità. Al bando possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni residenti nei comuni virtuosi italiani regolarmente iscritti all’Associazione Comuni Virtuosi alla data del primo settembre 2024. I cittadini interessati a partecipare dovranno comunicare la propria adesione al Bando GVIC entro le 18 di sabato 9 all’indirizzo PEC ufficiale dell’Associazione (pec@pec.comunivirtuosi.org).

Il vincitore, scelto sulla base del punteggio, riceverà un bonus economico del valore di 3mila euro utile al prosieguo delle attività inerenti al progetto premiato, da sviluppare sul proprio territorio comunale entro il 2025, e un bonus turistico che gli consentirà di visitare uno dei Comuni Virtuosi d’Italia.