Incontri e letture tra clima, rivolte e amore per il cinema

Esponenti del panorama artistico, culturale e accademico si reinventano lettori per una sera, con l’obiettivo di creare una tre giorni di appuntamenti per tutta la cittadinanza: da oggi fino a venerdì torna per l’ottava edizione Uni Reading, rassegna culturale organizzata dalle associazioni studentesche di Bologna insieme a We Reading Aps. Le letture quest’anno saranno precedute da talk pomeridiani su temi come cambiamento climatico, femminismo, rapporto tra cinema e nuove generazioni. A seguito di ogni evento sarà aperto un dibattito con il pubblico.

Ad aprire le danze, stasera alle 18 in Salaborsa, sarà il talk sulle proposte per la dimensione urbana nell’era del cambiamento climatico condotto dal giornalista di Zero Bologna Salvatore Papa, Plat (Piattaforma di Intervento Sociale) e Parsec. A seguire (alle 21), l’ospite Silvia Calderoni (foto), attrice di teatro di ricerca ed ex modella per Gucci, porterà una lettura su testi di Andy Warhol. Il talk di domani alle 18 è invece al Das, ed è dedicato al femminismo e ai movimenti resistenti in Palestina spiegati dall’attivista Madonna Freeeda in dialogo con la regista Francesca Lolli. Alle 21, la ricercatrice Unibo Danila Valenti, che dirige ll’Unità Operativa Rete delle Cure Palliative dell’Ausl porterà La morte di Ivan Il’ic di Tolstoj, in collaborazione con l’associazione studentesca di medicina Prometeo. Il festival di Uni Reading, patrocinato dalla Regione e dal Comune, si concluderà venerdì al Salone Marescotti (UniBo), con il talk delle 18 sul rapporto tra giovani e cinema con Alessandro Criscitiello (Triste Film Festival), Davide Conte (Cineteca) e Veronica Innocenti (Unibo), e con la performance di Martina Micciché ’Distopie profetiche’, basata sui testi di Cadavere Squisito di Augustina Bazterrica e Laura Pugno in collaborazione con il Link. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito previa prenotazione su Eventbrite.

a. p.