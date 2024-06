Incontri esistenziali, Mogol dialoga con Rondoni. Tributo alla poesia che ha segnato generazioni

Canto libero - Poesia libera oggi: è questo il titolo dell’appuntamento promosso dall’Associazione culturale Incontri Esistenziali, che vedrà protagonista Giulio Rapetti Mogol, tra gli autori italiani più noti e amati per le sue struggenti parole e musiche, divenute immortali. Si tratta di un nuovo appuntamento del ciclo Piccolo teatro delle arti e del cuore, curato dal poeta Davide Rondoni, in programma questa sera nello studio tv dell’Antoniano (via Guinizelli 11) e vedrà dialogare Rondoni e Mogol, con i contributi musicali dei maestri Giuseppe Barbera (pianoforte e voce) e Massimo Satta (chitarra e cori). Un’occasione unica per esplorare il percorso artistico e umano del grande autore, attraverso racconti e aneddoti che hanno segnato la storia della musica italiana.

Un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato generazioni, raccontando l’essenza delle emozioni umane e la bellezza della poesia musicale. Un’opportunità per rivivere le storie dietro i brani più amati e comprendere come la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire e ispirare. Noto soprattutto per il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, Mogol ha dato il suo contributo ai testi di molti successi della musica italiana: sono sue le parole, tra gli altri, di tanti dei testi di Mina, Celentano, Morandi, Tony Renis, Bobby Solo, Mango, Cocciante, Equipe 84, Dick Dick, Vanoni, Lavezzi, Gianni Bella, Dalla, Tenco, David Bowie. L’incontro è pubblico, a libero accesso fino a esaurimento posti.

L’Associazione Culturale Incontri Esistenziali (incontriesistenziali.org) promuove incontri, mostre, concerti, e spettacoli mirati a raccontare esperienze personali e professionali che rispondano al senso di inquietudine che muove il mondo e degli interessi esistenziali di cui questi incontri sono indelebili testimonianze. In questi anni di attività, Incontri Esistenziali ha all’attivo oltre 150 eventi con ospiti provenienti da diverse realtà, nazionali e internazionali.