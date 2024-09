Incontri, stand e menù dedicati. I tre giorni della pera a Galliera

Si scaldano i motori per la quinta edizione del ‘La Pera a Galliera’. Da domani a domenica torna l’iniziativa per promuovere e sostenere la pericoltura e in generale l’attività agricola del territorio, organizzata da Pro Loco e Comune di concerto con le associazioni di categoria del comparto agricolo Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Per tre giorni, piazza Eroi della Libertà a San Venanzio, si riempirà di prodotti tipici e della tradizione, esposizioni di auto d’epoca e mezzi agricoli, spettacoli danzanti e stand gastronomico con tante specialità a base di pera e non solo, aperto tutte le sere dalle 19.30.

Si inizia domani sera con la prima edizione della "Sfilata di auto d’epoca della pera" e l’apertura inaugurale dello stand gastronomico dove assaporare un ricco menù con grandi classici e tante novità. Sabato alle 18 si terrà il convegno "Frutticoltura, fra dinamiche produttive e commerciali". Ad aprire il convegno sarà il sindaco e presidente dell’Unione Reno Galliera Stefano Zanni. Sul tavolo dei relatori si alterneranno poi Elisa Macchi, direttrice Cso Italy Soc. Coop., i rappresentanti delle associazioni di categoria Andrea Flora di Confagricoltura, Roberto Nanni di Coldiretti e Alberto Notari di Cia, e l’onorevole Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario per l’Agricoltura. Domenica alle 18 un nuovo appuntamento culturale con "Pera una volta...", un tour storico-gastronomico alla scoperta di aneddoti e sapori del Medioevo, con possibilità di assaggi di "tapas medievali". Alle 19 un’altra importante novità di questa edizione: la "Simulazione di emergenza" con Croce Italia Comuni di Pianura, Vigili del Fuoco Volontari San Pietro in Casale e gli agenti della Polstrada della sottoscrizione di Altedo.

z. p.