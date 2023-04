Isabella Linsalata, l’amico e il racconto di quell’ultima sera: “Stava bene, sembrava felice”

Bologna, 15 aprile 2023 – “Quella sera stava bene, sembrava felice e tranquilla”. L’ultima cena di Isabella Linsalata, trovata morta nel suo letto il 31 ottobre del 2021, raccontata – ai microfoni della trasmissione Quarto grado – dall’amico Claudio Milandri che era con lei assieme ad altre persone. La tragedia della 62enne è diventata un caso dopo l’arresto, con l’accusa di omicidio, del marito, Giampaolo Amato, ex medico della Virtus basket.

Una foto che ritrae Isabella Linsalata con un'amica

Accusa che si basa anche sull’autopsia eseguita sulla donna, che ha riscontrato nel corpo massicce dosi di Midazolam, una benzodiazepina, e di un anestetico ospedaliero. Esistono anche delle intercettazioni che ricostruiscono quella tragica nottata. Dialoghi in cui i figli della coppia incalzano il padre e gli domandano come Isabella stesse quella sera.

Mentre ci si interroga cosa posse essere successo nella notte fra il 30 e 31 ottobre 2021, l’amico, spiega alla trasmissione di Rete 4 il suo rapporto con Linsalata: “Con loro (anche con il marito Giampaolo), ci conosciamo da tantissimi anni, sin da quando i nostri figli erano piccoli”.

Poi il racconto di quell’ultima sera: “Dovevamo andare a cena con amici, non sapevo ci sarebbe stata anche lei, abbiamo parlato a lungo, raccontandoci cose accadute negli anni in cui non ci siamo visti”.

Nessuna parola però sul rapporto con Amato. “Il marito quella sere non c’era – riprende Milandri -, sapevo che avevano avuto dei problemi”.

La donna viene poi riaccompagnata a casa dallo stesso Milandri “intorno a mezzanotte e mezza”. “Ho saputo della sua morte giorno dopo – conclude -, mi ha chiamato un’amica che era a cena con noi...”