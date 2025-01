La Befana è in arrivo. Gli appuntamenti in città

C’è sempre grande attesa per l’arrivo della Befana della Cna, domani alle 9, che partirà da Palazzo d’Accursio accompagnata dalla Befana Band Snap Up Orchestra di Michael Brusha. La Vecchina, impersonata dall’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro che ha raccolto l’eredità della storica Carla Astolfi, porterà in dono caramelle e cioccolatini sul Trishow di Luca Soldati, con accanto il cardinale Matteo Zuppi, guidato dal sindaco Matteo Lepore. Quest’anno c’è una novità: domani mattina davanti al Tuday Conad di via Indipendenza, insieme alle animazioni di Fantateatro, ci sarà una sagoma da Apprendista Befana. Sono infatti aperte le candidature come assistente della Befana per la prossima edizione 2026. Chi si vorrà candidare potrà mettere la sua faccia nella sagoma, scattare una foto e mandarla a Gli amici di Luca (info@amicidiluca.it). Fra tutte quelle pervenute verrà scelta una assistente per affiancare la Befana nella prossima edizione.

Alle 9.45 al Padiglione 13 del Sant’Orsola è previsto l’arrivo dei motociclisti in sella alle Harley Davidson che doneranno magliette ai bambini presenti e alle famiglie. A seguire i centauri si sposteranno al Bellaria dove, alle 11, la Befanep inizierà il giro nei reparti per donare giochi a tutti i bambini presenti.

Alle 14.50 si svolge la Befana all’Ippodromo Arcoveggio con il Gran Premio della Vittoria e festa della Befana, il pomeriggio è dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Intorno alle 16 ci sarà anche la Befana Europea che farà la sua apparizione sotto le Due Torri, con Adriana Palleni che leggerà una bella e significativa poesia, sulla Vecchina e i tempi moderni, tra smart city, droni, robot, guerre. E la necessità di "ridisegnare la città con i colori dell’arcobaleno. Non restare a testa in giù. La magia puoi farla tu...".

Alle 18 gran finale al Teatro Duse con lo spettacolo musical ’Il Mago di Oz’, tratto dalla fiaba di L. Frank Baum, scritto e diretto da Sandra Bertuzzi, il cui incasso sarà devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla fine dello spettacolo la Befana incontra i bambini e regala le calze offerte da Conad.

m.ras.