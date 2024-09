La ’Bibbia’ di Aldo Cazzullo

Si intitola Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins) l’ultimo libro del giornalista Aldo Cazzullo. Sarà lui a presentarlo oggi, alle 18 in Salaborsa, per la rassegna Le voci dei libri. La Bibbia è un libro meraviglioso, che si può leggere anche come un grande romanzo. L’autobiografia di Dio. Cazzullo fa con la Bibbia quel che aveva fatto con Dante: racconta la storia, in modo chiaro e comprensibile a tutti, con continui riferimenti all’attualità, alla nostra vita, passando attraverso le vicende storiche e i capolavori dell’arte.

Altro servizio in Nazionale