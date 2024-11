La Cna ai sindaci: "Ecco le nostre priorità"

Imprese, sindaci e Cna dell’area Reno Galliera a confronto. L’incontro si è svolto martedì scorso nella sede Cna di San Giorgio di Piano di fronte a una platea gremita di imprenditori. Protezione del territorio da alluvioni ed esondazioni, una mobilità più snella e veloce sia su strada che su rotaia, più facilità nel reperimento della manodopera che manca alle imprese con un orientamento scolastico che valorizzi i mestieri artigiani. Ma, soprattutto, un dialogo continuo e un’alleanza forte fra Comuni e imprese, perché i problemi del territorio possono essere risolti con più facilità se istituzioni, aziende e la loro associazione Cna, sanno fare squadra.

Sono stati questi i temi principali dell’incontro a cui hanno partecipato i sindaci Luca Borsari (Pieve di Cento), Alessandro Poluzzi (San Pietro in Casale), Luca Vignoli (Castel Maggiore), Stefano Zanni (Galliera) nella veste anche di presidente dell’Unione Reno Galliera e Paolo Crescimbeni (San Giorgio di Piano). Insieme all’assessore Roberto Taddia di Castello d’Argile e a Chiara Nicolodi vicesindaca di Bentivoglio. Mentre per il Comune di Argelato la sindaca Claudia Muzic ha mandato un messaggio in linea con quanto espresso poi dagli altri sindaci. "E’ una mobilità difficile – hanno spiegato Luca Dottini e Marco Bonacini di Cna – quella della Reno Galliera, occorre puntare di più sulle stazioni del Servizio ferroviario metropolitano e certamente l’arrivo del tram al confine di Castel Maggiore può creare nuove opportunità di trasporto. L’emergenza idrogeologica è particolarmente grave. Ed è importante che ci incontriamo con sindaci che sono all’inizio del loro mandato, così da concordare assieme la migliore strada da percorrere".

Temi che hanno trovato concordi primi cittadini e assessori. I quali hanno fornito alcune informazioni alle imprese presenti. Partendo dalle eccellenze: la Protezione civile della Reno Galliera che è tra le più importanti del Bolognese e lo sportello Suap che sta contribuendo a semplificare la burocrazia delle imprese. E poi gli interventi necessari e in programma: la manutenzione dei ponti a Pieve di Cento e Galliera, un aumento di vasche di laminazione a Castello d’Argile, un progetto che sostiene aziende e chi vuole fare impresa a San Pietro in Casale, progetti di coworking e di educazione all’imprenditorialità a Castel Maggiore col suo Istituto Keynes, soluzioni per la carenza di case in affitto a San Giorgio di Piano per favorire chi viene a lavorare nel territorio, impegno perché si realizzino casse di espansione e tangenziale a Bentivoglio.

p. l. t.