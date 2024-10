’La Coccinella’ in festa per la giornata dei nonni: l’evento della Cooperativa Elleuno

CASTEL SAN PIETRO

Una festa dei nonni in compagnia dei musicisti Barbera (in foto) e dei volontari dell’associazione Avis: musica, intrattenimento e per concludere un gustoso dolce, questo il programma che si è svolto alla Residenza per Anziani Comunale ’La Coccinella’di Castel San Pietro.

L’evento è stato organizzato dal Servizio Attività Educative e Animazione della Cooperativa Elleuno che detiene la gestione della struttura. ’La Coccinella’ si occupa di accogliere anziani che per ragioni di salute o motivi famigliari non hanno più la possibilità di risiedere nel proprio domicilio. Non solo un centro di assistenza sanitaria, ma anche una comunità attenta all’aspetti umano e relazionale dei pazirenti.

È stata un’occasione per scambiarsi gli auguri, senza dimenticare di dedicare un pensiero a chi non c’è più.

Un vasto repertorio di canzoni tradizionali ha animato il pomeriggio della Casa Residenza Anziani. A prendere parte ai festeggiamenti anche Riccardo Raspanti, presidente del consiglio comunale del paese, che ha portato gli auguri e il saluto della sindaca Francesca Marchetti.