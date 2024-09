La Filarmonica Arturo Toscanini al Duse con Dego e Cilluffo

L’appuntamento di stasera al Duse (inizio alle 20.30), in collaborazione fra I Concerti 24|25 di Musica Insieme e il Festival Respighi Bologna, riconferma il sodalizio con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma e con lo storico teatro bolognese. Sul palco la Filarmonica Arturo Toscanini, guidata da Francesco Cilluffo, direttore principale del Wexford Festival Opera, che affiancherà una delle più applaudite violiniste di oggi, Francesca Dego, l’unica italiana a essere mai stata ammessa alla finale del Concorso Paganini di Genova e vincitrice in questi giorni del Premio Abbiati del Disco 2024 assegnato dall’Associazione nazionale critici musicali.

La registrazione dei Concerti per violino di Johannes Brahms e Ferruccio Busoni eseguiti con la BBC Symphony Orchestra su etichetta Chandos – il sesto album della violinista per l’etichetta londinese – è valsa infatti il prestigioso riconoscimento alla Dego, che eseguirà a Bologna proprio il Concerto in re maggiore op. 35a di Busoni, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte.