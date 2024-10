La frana rallenta, ma avanza ancora

Rallenta, ma continua ad avanzare, la frana che si è riattivata a San Benedetto Val di Sambro, in località Ca’ di Sotto, sull’Appennino bolognese, dopo l’alluvione del 19 ottobre scorso. Intanto sono iniziati i lavori di scavo sotto la frana per realizzare un canale scolmatore e una doppia condotta. "Un’operazione molto delicata – sottolinea il sindaco Alessandro Santoni –. Se pur in rallentamento sta ancora avanzando verso valle con una velocità dell’ordine di 0,5-un metro all’ora, situazione questa che in questo momento sta creando problemi legati all’innalzamento del lago a monte della frana".