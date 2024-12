La mappa dei lavori in corso in città

Nonostante le festività, sono diversi i lavori in corso in città. In tangenziale resterà chiuso lo svincolo 3 in uscita da Casalecchio fino al 28 febbraio per lavori al sottovia di svincolo di Borgo Panigale, mentre fino al 6 gennaio resta aperto il cantiere in piazza Roosevelt-via della Zecca per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Piazza di Porta Ravegnana è chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda, mentre via della Manifattura resta chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 30 giugno 2026. Restano chiuse via Libia e via Scipione del Ferro in corrispondenza della linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore per il secondo lotto dei lavori di interramento della tratta San Vitale - Rimesse e via Larga fino al 13 aprile. In via Stazione Roveri dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria, fino al 31 luglio.

Via Cesare Masina è chiusa fino al 22 febbraio in prossimità dell’incrocio con via Delfino Insolera, mentre via Carlo Togliani rimane chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili, fino al 13 luglio 2025. Lavori in corso fino al 31 maggio in via del Ravone, chiusa via Elio Bragaglia fino al 17 gennaio.

Proseguono i lavori del tram con modifiche della viabilità in diverse zone della città (via Indipendenza-piazza XX Settembre, via Ugo Bassi e via Riva Reno, ma anche in via Saffi e via Emilia Ponente; via Marco Emilio Lepido, via della Liberazione, via di Corticella, viale della Repubblica e Via Serena, viale Aldo Moro e via Stalingrado; viale della Fiera, viale Europa e via San Donato).