La montagna è divisa. Centrosinistra avanti

Tre amministrazioni al centrosinistra, Castel di Casio, Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli, due al centrodestra, Vergato e San Benedetto di Val di Sambro, con il Comune di Lizzano in Belvedere che sarà guidato dalla nuova sindaca Barbara Franchi, appoggiata da una lista rigorosamente civica. Anche se a queste realtà si aggiungessero gli altri due municipi che fanno parte dell’Unione dei Comuni dell’Appennino e che erano coinvolti nella elettorale, Marzabotto (centrosinistra) e Monzuno (centrodestra), la montagna tra la valle del Reno e quella del Setta vedrebbe comunque le liste riconducili all’area del Pd avere un piccolo vantaggio rispetto a quelle del centrodestra, che in alcune situazioni ha pagato il fatto di essere diviso.

La conferma del sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri ha avuto il sapore della promozione a pieni voti, dato che la sua lista ha raggiunto il 62,56 per cento degli elettori, mentre il suo sfidante, Adriano Gentilini, si è fermato al 37,44 per cento. Probabilmente vi saranno dei cambiamenti nella composizione della giunta rispetto a quella uscente, ma questo era già previsto all’inizio della competizione. Anche Franco Rubini resta alla guida del Comune di Grizzana Morandi con il sostegno convinto dei suoi concittadini, che gli hanno rinnovato la fiducia con un netto 79,89 per cento. Si tratta di uno dei territori più complessi della Città metropolitana e l’idea vincente è stata probabilmente quella di collaborare con tutte le amministrazioni vicine, soprattutto per quanto riguarda i servizi da offrire ai residenti, ai tanti che frequentano regolarmente una seconda casa e ai turisti. Passaggio di testimone a Castiglione dei Pepoli, con il sindaco uscente Maurizio Fabbri che non si è ricandidato ed è stato eletto il suo vice Tommaso Tarabusi con il 53,15 per cento dei voti, mentre il suo avversario, Simone Querzola, non ha superato il 46,85 per cento. Premiata la filosofia di mescolare la tradizione con l’innovazione, proponendo una nuova modalità di turismo sostenibile, legato alla via degli Dei e ad altre iniziative.

Alessandro Santoni ha ottenuto il terzo mandato alla guida di San Bendetto Val di Sambro con un netto 77,54 per cento. Una conferma importante per chi è alla ricerca di collaborazioni con le istituzioni e con le realtà private. Lizzano in Belvedere, dove ha vinto Barbara Franchi con il 66,27 per cento. Un centinaio le schede senza indicazione di voto, tra nulle e bianche, ma sebbene sia stata esclusa la lista del sindaco uscente Sergio Polmonari, il successo non è in discussione con l’altro concorrente, Giuliano Riccioni, che ha raccolto il 33,73 per cento.