La nuova giunta di Lelli. Conferme e tre novità

Il sindaco Luca Lelli presenta la nuova giunta di Ozzano, fra alcune conferme e tre volti nuovi. Mariangela Corrado, sfidante di Lelli alle primarie, è stata confermata vicesindaca con delega all’Urbanistica, Ambiente, Politiche energetiche, Mobilità e trasporti, Partecipazione, Cittadinanza attiva e Patrimonio.

Nello scorso mandato aveva la delega ai Lavori pubblici e aveva seguito in prima persona l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola ‘Panzacchi’ per cui continuerà a seguire i lavori di questa importante opera. Altra riconferma è Matteo Di Oto a cui sono state riservate le deleghe alla Cultura, Turismo e Promozione del territorio, Gemellaggi, Formazione professionale ed Orientamento, Lavoro, Attività produttive, Commercio ed Agricoltura e Comunità energetiche. Alla prima esperienza come assessori ci sono Fabio Lanzarini e Alessia Cuomo. Al primo sono state date le deleghe a Lavori ed edifici pubblici, Manutenzioni e Impianti sportivi, mentre alla Cuomo sono state date quelle a Politiche educative e scolastiche, Politiche per l’infanzia, Pari opportunità, Legalità e Politiche di pace. Infine al nuovo volto Giovanni Catrini sono state date le deleghe alla Sanità, Politiche sociali, Politiche abitative, Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Inclusione, Orti sociali e Benessere animale.

"Anche a Ozzano le urne hanno riservato alcune sorprese nel voto, la più evidente è sicuramente la parità di voti fra le due liste di minoranza che ha comportato la necessità di dover ricorrere ad un sorteggio in sede di proclamazione per definire la lista arrivata seconda e terza e procedere quindi all’assegnazione dei consiglieri spettanti – afferma il primo cittadino Luca Lelli –. Anche nei numeri delle preferenze alcune sorprese ci sono state, ma nel complesso le aspettative sono state rispettate".

z.p.