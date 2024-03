La Pasqua più dolce. Dono di Confartigianato

Novanta uova di cioccolato per l’Arca della Misericordia. Le ha donate Confartigianato Bologna Metropolitana, per regalare una Pasqua serena ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Le uova sono state acquistate dall’associazione ‘Insieme per un futuro migliore’, che da anni ospita bambini provenienti dalle zone vicine a Chernobyl.

"Un gesto importante, soprattutto per una realtà come la nostra che ha tra le sue attività la distribuzione di generi di prima necessità a tante famiglie bisognose – dice Roberta Brasa, presidente dell’Arca della Misericordia –. Noi garantiamo pane, pasta, olio, frutta e altri prodotti estremamente importanti, ma aggiungere in questa occasione l’uovo rappresenta quel qualcosa in più che fa felici i nostri volontari che lo consegnano e i bambini che lo ricevono".

"Questo gesto di solidarietà ha una doppia valenza – aggiunge Patrizia Mazzoni, responsabile di Confartigianato Persone Bologna Metropolitana –. Le uova di cioccolato che abbiamo donato, infatti, sono state acquistate dall’associazione di volontariato ‘Insieme per un futuro migliore’ che da diversi anni aiuta i bambini di Chernobyl".