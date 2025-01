La ragazza del lago vola in Coppa del Mondo

Flora Tabanelli è prima nella prova di Coppa del Mondo di Big Air (Freestyle) a Kreischberg, in Austria, la sua prima vittoria nel massimo circuito, il quarto podio della stagione su quattro gare. Erano nove anni che un’italiana non saliva sul gradino più alto di questa specialità. Sempre più in alto quindi la ragazza di 17 anni che abita con la famiglia a Rocchetta di Sestola e i cui genitori gestiscono il rifugio Cai Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo, sulle piste del Corno alle Scale, dove la giovanissima campionessa e il fratello maggiore Miro, a sua volta atleta di Coppa del Mondo, sono di casa. Ieri mattina, la giovane azzurra era in viaggio verso la Svizzera Laax dove nei prossimi giorni l’attendono altre prove difficili, questa volta della specialità Slopestyle. Inutile dire della sua felicità.

"É stata una prova abbastanza impegnativa perché tutte le ragazze hanno fatto trick difficili, c’erano punteggi alti – ci ha detto –. Sono riuscita a farne di abbastanza difficili e puliti ed arrivare in cima alla classifica. Sono molto contenta. Domani (oggi per chi legge, ndr) iniziamo l’allenamento e martedì avrò una gara di Slopestyle. Abbiamo gare una dietro l’altra". Ci spiega che nell’ambito di Freestyle lei è impegnata nel Big Air e nello Slopestyle. "Big Air consiste in un salto solo, tre prove, e contano le due migliori, mentre lo Slopestyle è formato da più salti e più prove.

"Abbiamo avuto due gare di Big Air e adesso mi attendono quelle di Slow Style". Anche al Lago Scaffaiolo ieri si respirava grande soddisfazione. Mamma Lucia e papà Antonio avevano sentito la figlia al termine della gara dell’altro ieri. "Siamo felicissimi, è stata una grandissima soddisfazione – dice la signora Lucia –. Ci sono ancora tanti obiettivi davanti, però questo è un primo bellissimo passo, Era un risultato in cui sperava, ci stava lavorando con nuovi salti che era riuscita a consolidare, quindi è stata una bella conquista". Era impegnato in campionato anche il fratello di Flora, Miro, 20 anni, che si è piazzato al sesto posto nel Big Air, un habitué comunque di ottimi piazzamenti come la sorella. "Miro – commenta mamma Lucia – aveva fatto una qualifica meravigliosa, era arrivato primo. Deve giocarsela di nuovo. Ha fatto alcuni errori, è arrivato sesto che è comunque un buon risultato. Anche nella sua categoria il livello dei concorrenti era molto molto alto".

Da anni Flora e Miro conseguono ottimi risultati nel Freestyle. Sono cresciuti con questi spettacolari e difficili salti. L’anno scorso entrambi avevano fatto alcuni podi e nella classifica generale del Big Air si piazzarono terzi. "Flora in questo momento ha il pettorale giallo – dice orgogliosa mamma Lucia –, è prima della classifica, ancora non definitiva perché mancano ancora due gare. Speriamo riesca a mantenere questa posizione". L’attesa vittoria ha acceso l’entusiasmo di tutto l’ambiente sciistico lizzanese che gravita attorno al Corno e che ha visto crescere anno dopo anno il talento di Flora e Miro.

