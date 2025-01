La Regione Toscana:. Pegaso d’Oro a Patuelli

La Regione Toscana ha reso noto che il presidente Eugenio Giani, conferirà la massima onorificenza toscana ad Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, domani alle 12 a Palazzo Strozzi Sacrati. Il Pegaso d’Oro, riconoscimento istituito dalla Giunta regionale nel 1993, consiste in una riproduzione del cavallo alato Pegaso, simbolo del Comitato toscano di liberazione nazionale ed espressione di libertà e forza, oggi simbolo della Regione Toscana. Si tratta del massimo riconoscimento dell’amministrazione regionale. L’emblema è tratto da una moneta attribuita all’artista fiorentino Benvenuto Cellini. Il Pegaso verrà quindi conferito ad Antonio Patuelli (foto), figura di spicco nel mondo economico-finanziario e presidente dell’Abi, legato alla Toscana e a Firenze. In passato il Pegaso d’Oro è andato a eminenti personalità come Mikhail Gorbaciov e Aung San Suu Kyi.