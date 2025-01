La replica del centro commerciale: "Episodi in calo grazie ai presidi"

Videosorveglianza, più addetti alla vigilanza e stretta collaborazione con gli organi competenti. In una nota la direzione del Centro commerciale Gran Reno interviene sui recenti episodi di cronaca per "ribadire la stretta collaborazione e il dialogo costante con l’amministrazione locale e gli organi competenti per contrastare questo fenomeno. Difatti, nell’ultimo anno gli episodi sono stati ridotti e contenuti grazie al rinforzo del presidio delle forze dell’ordine e all’aumento dei controlli in diversi punti nevralgici del territorio, tra cui la stazione ferroviaria nei pressi del Centro Commerciale".

Una strategia che al Gran Reno ha dato i suoi frutti perchè all’interno del Centro e nelle aree di parcheggio sono stati rafforzati i sistemi di videosorveglianza e gli addetti alla vigilanza e all’assistenza ai visitatori, in corrispondenza in particolare dei periodi di maggiore affluenza come le festività o in occasione dei concerti all’Unipol Arena". Lo stesso sindaco Ruggeri fa riferimento alle "iniziative e programmi dedicati ai giovani con l’obiettivo di offrire loro una proposta di intrattenimento socio-culturale, messe in campo con operatori sociali che lo scorso anno in questo contesto diedero vita a tornei di basket e biliardino, gite e laboratori". Secondo un progetto intitolato Young Reno considerato un modello da ‘esportare’ anche in altre città alle prese con gli stessi problemi.

Un pacchetto di azioni che secondo il centro Gran Reno "nel 2025 continueranno in collaborazione col Comune di Casalecchio nell’ambito di un programma biennale che offre attività sportive, culturali e artistiche volto all’integrazione dei giovani in difficoltà".

Fratelli d’Italia sottolinea poi la gravità anche dell’episodio di martedì pomeriggio: "ultimo di una serie di eventi preoccupanti, come quelli altri precedenti. È la cartina di tornasole della pericolosità del mix tra sottovalutazione dei problemi, ritardo negli interventi e rischio emulativo" dicono la capogruppo in Regione Marta Evangelisti con la capogruppo di Casalecchio Elena Foresti e Cinzia Fabbroni, coordinatrice di FdI a Valsamoggia che spingono sulla proposta di "operazioni ad alto impatto da parte delle forze dell’ordine, specialmente nei grandi spazi commerciali e nei parchi" da affiancare all’impiego di personale extra sui mezzi pubblici.

