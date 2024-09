La rinascita del parco. Notte bianca in Montagnola. Film e musica fino all’alba

Una notte lunga e costellata di eventi, che mira a sancire una ’rinascita’ settembrina per il parco della Montagnola. Tutto questo è la Notte Bianca che, sabato, si accenderà al tramonto e si spegnerà con un concerto di musica classica all’alba di domenica. L’evento, nato dell’idea dell’associazione ’Frida nel Parco’ e parte della rassegna Montagnola Republic in collaborazione con Arci e con il Comune, mira a valorizzare il parco urbano attorno al quale, negli ultimi mesi, si sono registrati alcuni episodi di violenza. Un’area verde che, attraverso il programma MontagnolaH24, parte del Piano della Notte della vicesindaca Emily Clancy, torna a rivendicare uno spazio sociale e culturale sicuro anche e soprattutto nelle ore notturne.

A scaldare i motori della kermesse, alle 21.30 sul palco di Frida saliranno Cristiano Santini, voce e basso, e Federico Bologna con It’s a beaut+ful word for you not me e, contemporaneamente in un live duo acustico, si esibirà Giango in Arte. Stesi comodamente sul prato, alle 22, ci sarà una proiezione del Cai, seguita poi dallo spettacolo d’improvvisazione, tra suono e movimento, del musicista Tommaso Michelini e del performer Riccardo De Simone. Al rintocco della mezzanotte, la rassegna proseguirà con tornei di ping pong, biliardino, calcio pong e scacchi, e, di pari passo al divertimento, non mancheranno istallazioni artistiche. Come da tradizione di una notte bianca che si possa definire tale, per gli amanti dell’horror e dei classici, alle 00.30 ci sarà la proiezione del film La notte dei morti viventi di George A. Romero, e, per chi amasse altri generi, lo spettacolo teatrale Vistacielo, con la compagnia Fornodimeco. Non è finita: risate assicurate con uno spettacolo di stand up comedy, e ancora note con l’esibizione I saw my weep dalla vocal perfomer Clara la Licata.

A continuare a intrattenere il pubblico alle 2.30 una carrellata di esibizioni di musicisti e cantautori ’in notturna’, che si concluderà alle 4 del mattino con lo Sleeping Concert, un’improvvisazione in chitarra di Simone Grande. Per salutare l’alba, alle 6.45 è in programma un suggestivo concerto di musica classica con Matilde Bianchi al piano, seguito da un insolito risveglio attraverso pratiche guidate di gestualità e yoga.