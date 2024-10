La seconda vita solidale delle coperte usate

Migliaia di panni e coperte distribuite gratuitamente per proteggere i clochard di mezza Italia. E’ il risultato del progetto del Gruppo Rekeep: il colosso con sede a Zola specializzato nella gestione di immobili, territorio e a supporto dell’attività sanitaria, che in collaborazione con Fody Fabrics ha messo a punto un sistema per dare nuova vita a copriletti e coperte dismesse da strutture ospedaliere e sanitarie e destinarle alle comunità dei senza fissa dimora.

Attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A., specializzata nei servizi di lavaggio, nolo e sterilizzazione per il settore sanitario, ha dato vita ad un processo che consente di dare nuova vita a copriletti e coperte dismesse da strutture ospedaliere e sanitarie che si affidano al Gruppo Rekeep. Un progetto che ha già portato al recupero di 1.650 coperte di lana e 2.820 copriletti ignifughi di cotone, che altrimenti sarebbero state distrutte, che sono state consegnate a Fody Fabrics la quale a sua volta si sta occupando di distribuirle a persone in difficoltà, attraverso la collaborazione con enti del terzo settore. Un primo lotto, composto da 550 coperte e 1.200 copriletti in particolare, è già stato destinato a Progetto Arca, fondazione con oltre 30 anni di esperienza nell’aiuto concreto a chi vive in condizione di povertà e di grave emarginazione sociale, che utilizzerà panni e coperte per allestire un nuovo dormitorio a Milano, capace di ospitare fino a 550 persone. "Questa collaborazione risulta perfettamente in linea con l’obiettivo del Gruppo di fornire il proprio contributo per definire nuovi standard di sostenibilità in ambito sanitario e s’inserisce nel quadro degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – spiegano da Rekeep –. Si tratta in particolare della lotta alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo dal momento che questo progetto non solo fornisce un sostegno immediato alle persone senza fissa dimora, ma promuove anche un uso responsabile delle risorse, riducendo gli sprechi e promuovendo l’economia circolare".

Tutto questo grazie all’azione di Fody Fabrics, startup fondata nel 2022 a Pistoia, in una zona vicinissima al distretto tessile pratese, con l’obiettivo di riciclare gli scarti tessili e trasformarli in prodotti utili. "Un esempio di come ciò che per qualcuno può essere uno scarto per altri possa diventare una risorsa", commenta Eleonora Santoro di Rekeep.

g. m.