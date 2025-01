La Sicilia al Circolo della Caccia. Tra canti e piatti tradizionali

Serata siciliana al Circolo della caccia. E, dalla musica alla cucina, tutto è stato a tema. È mancava solo ’U scrusciu du mari’, giusto per parafrasare il maestro Andrea Camilleri, padre del commissario Montalbano.

Mercoledì scorso, infatti, gli sfarzosi saloni di palazzo Spada si sono trasformati in un luogo senza tempo, tra limoni e aranci, per l’evento ’Sicilia In Canto’.

Una serata particolare, interamente dedicata all’isola del ’Mare nostrum’, che ha visto come principale protagonista Mario Incudine, cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana.

Dopo i consueti saluti del presidente del Circolo della caccia Roberto Iseppi e una breve introduzione dei soci organizzatori della serata, Salvatore Bocchetti e Carmelo Genovese, che hanno reso omaggio alle tante personalità bolognesi che hanno a cuore questa splendida isola, i soci e i tanti ospiti sono stati accompagnati in un percorso multisensoriale per ammirare la Sicilia.

Tra coinvolgenti canti della tradizione popolare, suadenti serenate e appassionate le tarantelle, i tanti ospiti hanno poi apprezzato la cena proposta dallo staff della Caccia. Una cena curata in ogni dettaglio, con il personale che, per l’occasione, ha fatto gli onori di casa indossando la tradizionale coppola.