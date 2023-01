La stagione dei saldi L’Ascom è soddisfatta: "Vendite su del 10%"

Giunge al termine la prima settimana di saldi. E già si cominciano a tirare le somme. In un clima segnato dalla crisi economica ed energetica, la maggior parte dei bolognesi e dei turisti non rinuncia alle spese extra, come spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, analizzando i dati dei sette giorni iniziali.

Direttore Tonelli, com’è stata la partenza dei saldi?

"L’inizio dei saldi è stato molto positivo e migliore rispetto a quello dello scorso anno. L’appello che Confcommercio Ascom aveva rivolto ai cittadini è stato accolto in maniera importante da tanti bolognesi e turisti, anche in un momento di difficoltà e criticità, dando un segnale di attenzione ai commercianti, soprattutto a quelli di vicinato. È un segno di attenzione nei confronti delle attività che stanno affrontando la crisi del caro bollette e dell’inflazione".

Cosa dicono i dati in mano vostra?

"Rispetto allo scorso anno, l’abbigliamento ha subito un aumento delle vendite del 10 per cento. Si segnalano dati ancor più positivi per la calzatura, con un aumento del 15 per cento, così come per l’abbigliamento destinato ai bambini. Ci sono aumenti anche in altri settori, come nella vendita di oggettistica per la casa, nelle profumerie e negli ottici, che, rispetto ai primi dieci giorni dello scorso anno, hanno un aumento che va tra il 5 e il 10 per cento. In più, il cambio del clima ha indotto tanti consumatori a fare acquisti legati alle proprie necessità".

Ci sono note negative?

"L’unica nota leggermente negativa si nota dirigendosi verso le zone dell’Appennino: è chiaro che la mancanza di neve, nella zona del Medio e Alto Reno, sta registrando una difficoltà maggiore nell’abbigliamento sportivo. Il movimento turistico legato al Corno alle Scale, purtroppo, è in una fase di difficoltà".

Cosa si aspetta nelle prossime settimane?

"Ci sono già saldi al 30 o 50 per cento, e questo ha invogliato subito determinati acquisti. Siamo in attesa di verificare i dati anche con quello che normalmente è il weekend più importante dei saldi invernali, che ci sarà domani e domenica. Dopo la partenza, il terzo weekend è quello dove, con il rientro dalle vacanze e la ripartenza delle scuole, c’è il maggior numero di presenza dei bolognesi e dei turisti. Ci aspettiamo, quindi, un ulteriore incremento delle vendite. L’aspettativa è positiva, sarà la conferma di ciò che abbiamo riscontrato con questi dati. Siamo soddisfatti".

Mariateresa Mastromarino