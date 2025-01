La tecnologia in biblioteca

Secondo appuntamento alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme domani alle ore 10,45 sul tema "ChatGpt, che cos’è?" e "Come ci aiuta nella vita di tutti i giorni?". A rispondere a queste ed altre domande di grande attualità sarà l’esperto Stefano Mazzotti (nella foto). "Saranno trattati alcuni temi generali relativi all’uso del nuovo chatbot nella vita quotidiana – affermano le bibliotecarie –. La spiegazione è rivolta a qualsiasi persona che voglia informarsi sulle nuove tecnologie. Non sono richieste conoscenze pregresse". L’incontro è rivolto agli adulti e gratuito con prenotazione è obbligatoria allo 051 940064 oppure biblioteca@cspietro.it. I posti sono limitati. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno nella promozione e divulgazione alla cittadinanza dei servizi digitali da tempo intrapreso dall’amministrazione comunale. La biblioteca comunale di via Marconi 29 ospita dalla primavera 2024 lo Sportello Digitale Facile, un servizio gratuito su appuntamento, che è stato attivato dal Nuovo Circondario Imolese con le risorse del Pnrr, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a imparare a utilizzare le nuove tecnologie, sempre più indispensabili.