La terza volta di Lelli:: "La squadra entro giugno"

Luca Lelli, che si avvia ad affrontare il terzo mandato ad Ozzano, ha vinto due volte quest’anno: prima alle primarie dei dem, primeggiando sulla vicesindaco Mariangela Corrado e, lo scorso fine settimana alle amministrative aggiudicandosi ben 3.328 voti. Le due sfidanti, Monia Vason, civica di centrodestra (SiAmo Ozzano) appoggiata da FdI, Lega e Fi, e Bruna Bandini, civica pura (Progresso Ozzano) si sono aggiudicate lo stesse numero di preferenze, ovvero il 27,18 per cento.

Qual è la prima cosa su cui si concentrerà per questo mandato da sindaco?

"Abbiamo alcune cose in sospeso che meritano la ripresa immediata delle attività. I cantieri delle scuole Panzacchi e Fresu ad esempio richiedono immediata attenzione. Pochi giorni prima della fine del mandato abbiamo costituito davanti al notaio la Cer (Comunità Energetica) per la quale avevamo ottenuto il finanziamento regionale. Dovremo subito farle fare i primi passi. La struttura comunale è in difficoltà, mancano diverse persone, partiremo dalle risorse interne che avranno voglia di crescere. Cambiando del tutto argomento, dobbiamo prepararci per ricevere al meglio il Tour de France il prossimo 30 giugno, un’occasione che non ricapiterà".

La nuova squadra è stata definita?

"No, non ancora. Nelle prossime due settimane incontrerò tutti e prenderò le decisioni. Prevediamo di fare il consiglio comunale di insediamento il 27 giugno".

Quali sono le deleghe che vuole tenere per sè?

"In questi anni le ho sperimentate quasi tutte, terrò alcune deleghe interne e di staff".

Come ha vissuto questa campagna?

"In modo diverso dalle precedenti. Diciamo che fino a dicembre, gennaio non ci pensavo proprio. Per fortuna si è costituito un gruppo di candidati e di sostenitori che hanno dato forza ed energia contagiando del tutto ed in poco tempo anche me. Anche la campagna vera e propria è stata piuttosto corretta da parte di tutte le liste, questo in confronto anche ad alcuni territori vicini. Qualcuno ha mostrato il suo vero volto solo dopo, quando la sconfitta è arrivata forse inaspettata".

Se potesse rivolgere poche semplici parole ai cittadini ora quali sarebbero?

"Ringrazio tutti, non solo chi mi ha votato. Fare il sindaco ad Ozzano è sempre stato il mio obbiettivo, avere la possibilità di continuare è un grande regalo. Cercherò di fare tesoro dell’esperienza e anche degli errori fatti, per far crescere Ozzano come una vera comunità".

Zoe Pederzini