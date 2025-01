L’aeroporto spicca il volo . Oltre dieci milioni di passeggeri. Record storico per il Marconi

Per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, 2024 è stato l’anno migliore di sempre sul versante del traffico con oltre 10 milioni di viaggiatori. Un numero significativo che corrisponde a una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. In un comunicato, l’aeroporto ha spiegato che il trend è stato positivo fin dall’inizio del 2024, con "incrementi di passeggeri sempre al di sopra del 7%".

L’evoluzione si è poi confermata e consolidata durante la stagione estiva: il milione di viaggiatori mensili è stato superato ogni mese da maggio a settembre. Agosto è stato il periodo il più affollato, con 1.119.370 persone di passaggio. Secondo la comunicazione dello scalo, si tratta del record mensile per il Marconi. Andando ancora di più nello specifico, la giornata più trafficata è stata la domenica 30 giugno, con un totale di 43.266 passeggeri, l’equivalente della popolazione della città di Sassuolo.

"Riguardo ai dati complessivi dell’anno, – si legge ancora nel comunicato –, nel 2024 i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.657.532", una crescita del 9% sull’anno scorso. Per quanto riguarda i voli internazionali, sono stati 8.107.155 e rappresentano un aumento del 7,8% sul 2023.

Ma dove sono andati tutti questi viaggiatori? Le tre destinazioni più gettonate sono state Catania, Tirana e Barcellona. La capitale albanese è sicuramente la città che ha registrato il balzo in avanti più forte, con una crescita di +53%, facendo però scendere dal podio Palermo, quest’anno al quarto posto. Seguono poi Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Istanbul, London Heathrow, Bucarest e Francoforte.

In tutto, sono stati 77.650 movimenti aerei annuali, 5,3% in più sul 2023, ai quali si aggiungono i voli di merci, corrispondendo a 45.466 tonnelate (+10,4%).

Dicembre non ha visto momenti di calo per l’attività del Marconi e i suoi dipendenti che hanno finito l’anno come iniziato. In effetti, l’aeroporto ha registrato un aumento importante dell’8,5% rispetto allo stesso mese del 2023, con un totale di 717.260 viaggiatori, tra cui 545.378 su voli internazionali.

Per segnare l’anno 2024 nei libri di storia dello scalo di Bologna, il 27 novembre scorso è stata premiata la passeggera numero 10 milioni (foto). La signora, di Bologna e in arrivo da Osaka, era stata accolta dal presidente di AdB Enrico Postacchini e dal Manager Italia di Emirates. Per festeggiare lei e il simbolico traguardo raggiunto, le avevano regalato due biglietti andata e ritorno per Dubai.