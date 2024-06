L’armata Brancaleone è tornata e marcia sulla Via degli Dei

Un’improbabile crociata va in scena in Appennino. Si ritroveranno presso Acatù - Rifugio solidale appenninico, oggi alle 9, ma partiranno con la dovuta calma, i circa 60 figuranti coinvolti nell’iniziativa "Un giorno da Brancaleone", camminata performativa lungo la Via degli Dei. E saranno tutti rigorosamente travestiti da personaggi dell’Armata Brancaleone, celebre film di Mario Monicelli, in cui un’improbabile e improvvisata combriccola partiva, capitanata da un altrettanto improbabile condottiero, alla volta di un ipotetico feudo minacciato dalla crudeltà dei Saracini.

Durante il percorso vi saranno tappe dedicate a eventi di teatro, giocoleria, trampoli e molto altro ancora, con i figuranti impegnati a rievocare le esilaranti gesta dell’Armata Brancaleone. Il tragitto ad anello, lungo 10 chilometri, sarà scandito con andatura molto lenta, per permettere a tutti di partecipare senza affanno, con diverse pause "atte a goder del paesaggio e della pantomima". L’iniziativa, completamente gratuita e idealmente capitanata da Marco Vincisgrassi, nelle vesti di Brancaleone, vedrà la partecipazione dei gruppi delle associazioni ’La Compagnia dei Folli’, ’Gli amici di Luca’, ’Camere d’aria’, ’Fantomars’ e il gruppo degli ’Uniposka’ e delle “Fucine Vulcaniche”, a cui si uniranno diversi musicisti: tutti gli avventori che vorranno essere parte attiva della parata sono i benvenuti, soprattutto se altrettanto mascherati e muniti di sonagli, tamburi e quant’altro possa essere utile ad animare la scena. Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla pagina dell’evento Facebook ’Un giorno da Brancaleone’ oltre che sul sito www.marcovinsigrassi.com e sul gruppo Telegram ungiornodabrancaleone. Il ritrovo è nel giardino di Acatù, in località Casaccia a Monzuno.