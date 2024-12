"Lascio con il sorriso. Ci passiamo il testimone come fa una vera squadra"

Rizzo Nervo, assessore uscente alla Sanità, come considera le nuove nomine in Giunta?

"Ho ottime impressioni, vedo tutte persone di qualità e anche l’idea di promuovere una classe dirigente diffusa della città, che condivido profondamente e ho condiviso con Lepore fin dal primo giorno. E, chiaramente, condivido anche in questo passaggio che mi riguarda".

Che effetto fa lasciare?

"Io sono entrato in Comune nel 2009 e la prima volta in Giunta nel 2011. Ma le cose penso abbiano sempre una loro fisiologia. Questo è il tempo di nuovi protagonisti, che però una volta tanto non entrano in una logica distruttiva, come spesso succede in politica, dove si passa sopra agli altri, ma in un’ottica di gioco di squadra in cui ci si passa il testimone con fiducia".

Matilde Madrid raccoglie il suo.

"Sarà una straordinaria amministratrice, lo ha dimostrato da capo di gabinetto: siamo una squadra che porta avanti un progetto politico e io non sento di abbandonarlo. Anzi, sento di allargare anche oltre i binari del tram (ride, ndr)".

Il sindaco ha parlato di ‘Modello Bologna’.

"Sono grato a de Pascale, che mi ha voluto con lui per occuparmi di temi che ho sempre seguito: qui abbiamo il progetto di integrazione più grande d’Italia. Anche se non amo chiamarlo modello, non ci siamo mai accontentati di immaginare l’accoglienza dei migranti semplicemente per dare vitto e alloggio, ma puntando su veri percorsi di cittadinanza e integrazione".

Un po’ di emozione c’è?

"Mi sento davvero parte di una squadra. Parliamo di scelte e passaggi di vita complessi, ma che faccio con il sorriso: non abbandono nessuno e non mi sento abbandonato da nessuno".

fra. mor.