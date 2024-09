L’Athletics Bologna si gioca la salvezza

Tutto in una sfida, tutto nell’ultima giornata di campionato. Gara da dentro o fuori per Athletics Bologna e Godo che questa mattina alle 11 si affronteranno sul diamante del Pilastro nel recupero dell’ultimo turno di campionato. Non sono bastate le 11 sfide disputate fino ad ora nella seconda fase della stagione per decretare quale sarà il futuro della compagine felsinea. L’ultima partita sarà decisiva per le sorti sia dei bolognesi che dei romagnoli. Saranno le 27 eliminazioni che mancano da qui alla fine della stagione a sancire se la stagione dei gialloverde terminerà oggi o meno. Sul terreno di casa del centro sportivo Pilastro, gli Athletics sfideranno, per la sesta volta in stagione, il Godo nella partita forse più importante della stagione di entrambe le formazioni. Le due compagini sono infatti appaiate all’ultimo posto del girone G della poule salvezza del massimo campionato italiano di baseball e si sfideranno per recuperare gara 2 rinviata causa maltempo nello scorso weekend.

La gara, che non fu disputata 7 giorni fa, sancirà chi delle due squadre sarà direttamente salva e manterrà il diritto di poter partecipare al prossimo campionato di serie A, e chi, invece, sconfitto andrà ad affrontare i playout contro Padule, ultima del girone F, e con la perdente dello scontro del girone H tra Settimo e Torino. Anche in questo caso le gare verranno disputate domenica 15 a causa del maltempo dello scorso fine settimana.

In campo si attende grande equilibrio, lo stesso che la settimana scorsa ha permesso agli Athletics di imporsi 4-3 al termine di una sfida al cardiopalma. Sotto 3-0 dopo la parte alta del nono inning, i giallorossi sono riusciti a ribaltare la situazione proprio nell’ultimo attacco con la decisiva valida di Mirco Monda che ha portato a casa i 2 punti del sorpasso e della vittoria, che ha tenuto in corsa salvezza i bolognesi. Sarà una sfida tutta cubana tra Abel Campos sul monte di lancio di Godo e la coppia Raider Martinez - Frank Montieth su quello degli Athletics. L’accesso all’impianto del Pilastro sarà, come sempre, gratuito. La classifica del girone G di Poule Salvezza: Padova 833 (10-2), Ronchi 583 (7-5), Rovigo 600 (6-4); Verona 500 (6-6), Rimini 400 (4-6), Godo e Athletics Bologna 272 (3-8).

f. m.