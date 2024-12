Lavori su tangenziale e autostrada

In tangenziale chiuso lo svincolo 3 in uscita da Casalecchio fino al 23 dicembre; da sabato, per cinque notti di seguito, è chiusa l’entrata dello svincolo 4Bis verso San Lazzaro. Chiuso il ramo di svincolo che porta alla Tangenziale sud in modalità continuativa e anche lo svincolo che dall’uscita di Borgo Panigale conduce alla Strada Statale 6 Via Emilia direzione Bologna, da mezzanotte alle 6 di domani. Sull’A1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, dalle 22 di domani alle 6 di mercoledì. Sull’A14 Bologna-Taranto chiusa l’uscita di Bologna San Lazzaro, per due notti di seguito da ieri; dalle 22 di domani alle 6 del 5 dicembre chiusa l’entrata di Borgo Panigale verso Ancona e dalle 22 di oggi alle 6 di domani anche l’uscita per chi proviene da Ancona.