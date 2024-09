Le donne che hanno sfamato l’Appennino

Terra Madre arriva sull’Appennino bolognese per celebrare le donne che custodiscono, innovano e rigenerano il territorio. Domenica, Slow Food Area metropolitana di Bologna, all’interno del progetto Il Borgo Collaborativo di Camugnano sostenuto dal Pnrr, organizza l’evento ’Le donne e la cura dell’Appennino Bolognese’, un’iniziativa che unisce comunità, biodiversità e creatività, rivolta a tutte le generazioni.

"In un momento storico segnato da profonde sfide, a partire da quella climatica – spiega Slow Food in una nota –, l’evento punta a tracciare una visione positiva per il futuro, ispirata dalle donne che, con dedizione e impegno, hanno mantenuto vive le tradizioni, l’agricoltura e le economie di prossimità nelle aree interne e montuose dell’Appennino bolognese". L’iniziativa si articola attraverso una serie di attività aperte a tutti, che spaziano dalla tavola rotonda, ai laboratori creativi, fino alla Biblioteca Vivente e agli spazi di degustazione. Il programma completo è consultabile sul sito www.slowfood-bologna.it. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che mira a promuovere la sostenibilità, la biodiversità e il rilancio dei borghi attraverso nuovi modelli di sviluppo, in cui le donne hanno un ruolo centrale. Il programma si apre ufficialmente alle 10 a Palazzo Comelli con una tavola rotonda, introdotta dall’assessora Annamaria Masinara di Camugnano. Alla discussione, moderata dalla giornalista Martina Mari, parteciperanno amministratrici del territorio e rappresentanti delle categorie. Chiuderà il confronto l’illustratrice Marina Cremonini.

La giornata prosegue alla ProLoco Bargi La Quercia. A mezzogiorno è in programma uno show cooking sulla Mela Rosa Romana e quindi il pranzo con prodotti del territorio al costo di 16 euro a persona. Nel pomeriggio alla Locanda del Mulino Cati, in località Ponte di Verzuno, alle 17.30 è previsto un laboratorio creativo per grandi e piccini con Camilla Iaconi e, alle 18, ’biblioteca vivente’ con storie di produttrici, artigiane e innovatrici. Chiude la giornata un aperitivo con degustazione guidata di prodotti tipici dell’Appennino.