"Le scuole Rodari sono al freddo nonostante i lavori eseguiti"

Freddo alle scuole Rodari di San Pietro, è polemica. Ne parla Renato Rizz (nella foto a destra), consigliere di opposizione del gruppo San Pietro Pubblica e Solidale: "Non è passato neanche un anno da quando sono stati fatti i lavori all’impianto di riscaldamento della suola primaria Rodari di Poggetto, che con i primi giorni di gelo si è ripresentata una situazione insostenibile per alunni e personale docente e non docente: praticamente da lunedì i bambini sono costretti a vivere all’interno dell’edificio vestendosi con le giacche. Sono diverse le segnalazioni che ci sono arrivate che denunciano il profondo disagio vissuto con temperature anche di solo 15 gradi e l’amministrazione ne è a conoscenza sin dal primo giorno".

"La scuola Rodari – continua il consigliere – vive ora in uno stato che per le condizioni dell’edificio non possiamo considerare consono a un’attività scolastica. Come consigliere, appena venuto a conoscenza della circostanza, ho provveduto a presentare un’interrogazione per sapere come e se si è mossa l’amministrazione, purtroppo però i tempi dettati dal regolamento non ci permettono di avere una risposta tempestiva, una risposta che possa anche essere chiarificatrice per i genitori che sono assai preoccupati per la salute dei propri figli".

Pronta la replica del sindaco Alessandro Poluzzi (nella foto a sinistra): "La situazione della Scuola Rodari di Poggetto alla quale si riferisce il consigliere è pervenuta attraverso segnalazione a questa amministrazione questo lunedì. Tengo a sottolineare come il problema riguardasse la palestra e la mensa scolastica, mentre le aule possedevano una temperatura congrua. L’amministrazione si è tempestivamente attivata accendendo il riscaldamento h24, oltre ad allertare il tecnico dell’impianto per verificare la situazione. Nella giornata di giovedì il personale qualificato ha individuato la criticità risolvendo il problema nell’impianto".

z. p.