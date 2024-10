Leggere, ma con stile. Torna Harper’s Bazaar in edicola con il Carlino

Un sabato ricco di notizie per i lettori dell’edizione bolognese e imolese del Carlino: insieme con il giornale, infatti, verrà dato in abbinamento anche l’ultimo numero di Harper’s Bazaar. La rivista di moda statunitense dallo spirito cosmopolita venen fondata nel 1867 da Fletcher Harper (Harper & Brothers) e ha contribuito all’evoluzione del costume diventando una tra le più autorevoli riviste a livello globale grazie alle scelte in fatto di moda, arte, cultura, viaggi e design, e alla grafica soprendente e iconica.

In questo numero in abbinamento con il Carlino, Harper’s Bazaar propone una visione alternativa e approfondita del concetto di potere, partendo dalla sua più antica alleata: l’immagine. Dalla moda alla politica, dall’arte alla tecnologia.

Chi plasma i nuovi linguaggi e chi riesce a resistervi? Come si declina il potere nel sesso? In che modo si interseca con l’estetica? Un concetto da ripensare, una sfida che, anche rattraverso l’editoriale di Massimo Russo (Chief content officer di Harper’s Bazaar) indaga la transizione del potere, fermandola nell’istante di un fotogramma.